Son Dakika Haberleri: Bursa'da Karnesini Alan Tiyatroya Koştu

Bursa'da Karnesini Alan Tiyatroya Koştu

51 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen 'Getir karneni al tiyatro biletini' etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da Karnesini Alan Tiyatroya Koştu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen 'Getir karneni al tiyatro biletini' etkinliği yoğun ilgi görüyor. Karnesini alan tiyatroya koşarken, adeta kapalı gişe oynayan Beş Haylaz oyunu için ek seanslar düzenlendi.

Çocukların yarıyıl tatilini bilim sanat ve sporla dolu dolu geçirmeleri için farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin 'Getir karneni al tiyatro biletini' organizasyonu öğrencilerden büyük ilgi gördü. Karnesini getirip tiyatro biletlerini ücretsiz alan öğrenciler, tiyatronun keyfini çıkardı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki Beş Haylaz adlı çocuk oyununun sabahki seansı Mudanya'dan gelen Beyaz Okyanus Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklara özel oynandı. Beklenenin üzerinde ilgi olması nedeniyle 11.00 ve 14.00'daki seanslara ek olarak 15.00'a da bir seans eklendi. Tüm seanslarda adeta kapalı gişe oynanan 5 Haylaz oyununu öğrenciler tarafından keyifle izlendi. Bu arada yoğun talep üzerine 28 Ocak Pazartesi ve 30 Ocak Çarşamba günü normal seanslara 11.00 seansı da eklendi.

Beş Haylaz

4 yaş ve üzeri çocuk oyunu olan Beş Haylaz'ın konusu kısaca şöyle: " Puglia'da yaşayan çok zeki ama bir o kadar da yaramaz olan Magli; şehri daha önce hiç görmemiştir. Anne ve babası pazarcılık yapan Magli için bir sabah şehre gitme fırsatı doğar. Yola koyulan Magli, yol boyunca birbirinden değişik özellikleri olan beş kişiyle tanışır. Magli ve Beş Haylaz'ın hikayesi böylece başlar".

Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği oyunda, müzik Ali Agah Eroğlu'na, resimler Serhat Aladağ ve Esra Yıldız'a ait. Yönetmen Yardımcılığını Sergen Bölük'ün yaptığı oyunda Sergen Bölük, İlke Özkaya, Hakan Onat Peynirci, Deniz Gürsucu, Suat Onur Çalık, Faruk Oğur, Volkan Yıldız, Yüksel Hakverdi ve İpek Zeylan rol alıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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