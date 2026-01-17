Bursa\'da Kavga Savaş Alanına Döndü

Bursa'da cadde ortasında çıkan kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ringi andıran görüntüler yaşandı. Taraflar birbirlerine yumruk ve küfürle saldırdı.

Merkez Osmangazi İlçesi Kanalboyu Caddesi'nde kavga nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik bir süre durma noktasına geldi. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, bazı vatandaşlar tarafların arasına girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirilirken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Trafik, tarafların bölgeden ayrılmasının ardından yeniden normale döndü. - BURSA