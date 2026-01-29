Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın - Son Dakika
Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın

29.01.2026 03:59
Bursa'daki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıyor.

BURSA'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlatırken, endişe yaratan yangın kilometrelerce uzaktan da görüldü. Olayda yaralanan olmazken Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kaynak: DHA

