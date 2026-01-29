Bursa\'da Kimyasal Fabrikada Yangın

BURSA'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan ve 4 saatte söndürülen yangında, 12 itfaiye görevlisi, yanan kostik, tiner ve boyalardan çevreye yayılan dumandan etkilendi.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada başlayan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise şehrin kilometrelerce uzağından görülen alevlere müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte söndürüldü. Yanan kostik, tiner ve boyalardan çıkan, lodosun da etkisiyle çevreye yayılan dumandan 12 itfaiye görevlisi etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerini yaptığı itfaiye görevlileri, hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeciler, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

YANGIN SONRASI FABRİKA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yangında zarar gören fabrika dronla görüntülendi. Yangının, fabrikanın fırın bölümünde başlayıp diğer ünitelere sıçradığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlandı.