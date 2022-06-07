Kullanılmayan ahşap ev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde boş durumdaki bir ahşap bina, yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi'nde, İsmail Acar'a ait olduğu öğrenilen 3 katlı müstakil ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu alevleri söndürdü.
Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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