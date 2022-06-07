İlçeye bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi'nde, İsmail Acar 'a ait olduğu öğrenilen 3 katlı müstakil ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kullanılmayan ahşap ev yandı - Son Dakika

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