Bursa'da kültür sanat - Son Dakika
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Bursa'da kültür sanat

6 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı", "Kapılar" ve "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

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Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı", "Kapılar" ve "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı"nın dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımını Sinan Mahçup üstleniyor.

Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı müzikli ve danslı komedide, gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtıp karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 8 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in Türkçeye çevirdiği ve yönettiği "Kapılar"ın dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ve Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 8 Şubat Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Keşanlı Ali Destanı

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini BDT rejisörü Bora Özkul, dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman, koreografisini ise Deniz Çığ üstleniyor.

Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 11 ve 12 Şubat'ta saat 20.00'den itibaren sahnelenecek.

Can Ateşinde Kanatlar

Bursa Şehir Tiyatrosunda sahnelenecek, Turgay Nar'ın yazdığı, Altuğ Görgü'nün yönettiği tek perdelik "Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)" oyununun müziklerini Ömer Göktepeliler üstleniyor.

Osman Murat Erten, Aykan Yılmaz ve Serdar Soyer'in aralarında olduğu 12 kişinin rol aldığı oyunda, Hazreti Mevlana'nın can yoldaşı, dostu Şemsi Tebrizi'yi "ney"in bir nefesinde arayışı izleyicilere aktarılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 8 Şubat'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

Karaman, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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