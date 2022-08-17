Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı - Son Dakika
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Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı

17.08.2022 10:52
Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı

Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı.

Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğuna sokakta başıboş gezen sokak köpeği saldırarak ısırdı. Başıboş köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı - Son Dakika
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