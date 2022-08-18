Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğuna sokakta başıboş gezen sokak köpeği saldırarak ısırdı. Başıboş köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa 'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı - Son Dakika

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