Bursa\'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahale Etti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için ihbar üzerine harekete geçen JAK Timi, kısa sürede bölgeye ulaşarak, mahsur kalan vatandaşlara güvenli şekilde müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastaneye sevk edildi. - BURSA