Bursa'da maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde maskesiz gezen vatandaşlara ceza yağdı.

Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimlerde 552 kişiye toplam 496 bin 800 TL para cezası kesildi. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran güvenlik ekipleri, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası kesti.

Covid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği maske talimatının yürürlüğe girmesiyle yapılan uygulamalar kapsamında denetimlerini sıklaştıran ekipler son bir haftada sokağa maskesiz çıkan ya da maske takmayan 552 kişiye toplam 496 bin 800 TL para cezası yazdı. Uygulamalar sırasında polisi görüp yolunu değiştiren vatandaşların görüntüsü ilginç anlara sahne olurken, maske takmayan birçok vatandaşın 'nefes alamıyorum', 'terliyorum', 'şimdi çıkardım' gibi çeşitli bahaneleri ise güldürdü. - BURSA