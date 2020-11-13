Bursa'da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

BURSA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e giden Metin Kelebek (45) yönetimindeki 16 S 8074 plakalı minibüs, yakınlarının cenazesinden dönen Mustafa Karaca'nın (38) kullandığı 16 CNN 83 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Karaca ile araçtaki Hasip Albulut (38), Mustafa Eşiyok (35) ve minibüsteki Rasim Filiz (37), Ercan Doğan (40), Ramazan Çınar (36) ve Muhlis Özdemir (43) yaralandı. Otomobildeki 2 kişi de sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Karaca ile Hasip Albulut'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Metin Kelebek, kaza sonrası "Çarptığım araç aniden karşıma çıktı. Ben aracımı en sol şeride attım ama maalesef yapacak bir şey kalmadı. Ben yara almadım" dedi.