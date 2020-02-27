Bursa'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

Bursa'da mobilya atölyesinde yangın

6 saat önce

Bursa'da bir mobilya dükkanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da mobilya atölyesinde yangın, System.String[]

Bursa'da bir mobilya dükkanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.


Olay bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yalıntaş 24 Nolu Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Şaban Gül'e ait Ecrin Gül Mobilya'da elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşletmenin mobilya üretim yeri olması, yangının kısa sürede daha da büyümesi riskini beraberinde getirirken, hızlı müdahale ile tehlike önlendi. Yangının elektrik kontağındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Murat Erat, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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