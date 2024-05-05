Netanyahu, Hamas\'ın Gazze\'ye yönelik saldırıları sonlandırma talebini kabul etmeyecek

Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takası mutabakatı için dile getirdiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Netanyahu, sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Son birkaç haftada esir takası müzakereleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de geçici ateşkese hazır olduklarını söyledi.

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde istekli olduklarını ancak Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze'den çıkarılması, saldırıların sonlandırılması gibi şartlarda ısrar ettiğini ileri sürerek İsrail'in bunu kabul edemeyeceğini dile getirdi.

Hamas'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Netanyahu,"Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail Devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, paylaşımında İsrail'in söz konusu talepleri kabul etmesinin "Hamas ve İran için büyük bir zafer olacağını" iddia ederek, "İsrail, Hamas'ın teslim olma anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadeleyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı'nın bu açıklamalarının, Kahire'de süren esir takası müzakereleri sırasında gelmesi dikkati çekti.

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasından sonra koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Netanyahu'nun bu açıklamayla esir takası müzakerelerini çıkmaza sokmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası olsa da olmasa da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırılarını başlatacaklarını söylemişti.