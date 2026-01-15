Bursa'da Motosiklet-Cip Kazası - Son Dakika
Bursa'da Motosiklet-Cip Kazası

15.01.2026 15:09
Bursa'da motosiklet, aniden yola çıkan cipe çarparak kaza yaptı. O anlar kask kamerasında.

BURSA'da, motosikletin sürüklenip aniden önüne çıkan cipe çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği cipiyle aniden yola çıktı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü, fren yaptı. Ancak kayan motosiklet devrilip, cipe çarptı. Yaşananlar, kask kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

