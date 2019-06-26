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Bursa'da Muazzez Abacı-Gökhan Tepe rüzgarı

1 saat önce

Bursa'da Muazzez Abacı-Gökhan Tepe rüzgarıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 7'nci gününde Gökhan Tepe ile Muazzez Abacı sahne aldı.

Bursa'da Muazzez Abacı- Gökhan Tepe rüzgarı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 7'nci gününde Gökhan Tepe ile Muazzez Abacı sahne aldı. Konserin sonlarına doğru ikilinin yaptığı düet, seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Usta sanatçıların bir araya geldiği festivalin 7'nci günüde pop müziğin önemli isimlerinden Gökhan Tepe ve Klasik Türk Müziği'nin duayenlerinden Muazzez Abacı sahne aldı. Konser başlangıcında sahne alan Gökhan Tepe, seslendirmiş olduğu şarkılarla müzikseverleri coşturdu. Ardından sahneye çıkan Muazzez Abacı ise müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin sonlarına doğru ikilinin yapmış olduğu düet ise, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa'da Muazzez Abacı-Gökhan Tepe rüzgarı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muazzez Abacı, Gökhan Tepe, Bursa, Genel
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