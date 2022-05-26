Bursa'da musilaj operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da musilaj operasyonu

26.05.2022 16:46
Bursa'da musilaj operasyonu

Bursa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 11 kiyi polis operasyonu ile yakalandı.

Bursa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 11 kiyi polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 56 adet av fişeği, 131 adet değişik çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki soruşturmanın KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, firari 4 şüpheliyi ise ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA

Bursa'da musilaj operasyonu
Bursa'da musilaj operasyonu
Bursa'da musilaj operasyonu
Bursa'da musilaj operasyonu
Bursa'da musilaj operasyonu
Bursa'da musilaj operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da musilaj operasyonu - Son Dakika


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