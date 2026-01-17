Bursa\'da Öğrenciler Arasında Kavga

BURSA'da karnesini alarak, alışveriş merkezine giden lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında meydana geldi. Karnelerini alarak alışveriş merkezine gelen lise öğrencileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir grup erkek öğrenci yere yatırdıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle öğrenciler olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.