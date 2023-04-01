Trafikte ağızları açık bırakan olay! Otomobilin bagajında tehlike dolu dakikalar

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Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir arabada yer kalmayınca 2 genç, çareyi bagaja oturmakta buldu. Trafikteki diğer sürücüler bagajda oturan gençleri görünce gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosikletin üzerine uzanan 2 kafadar genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.