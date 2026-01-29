Bursa'da Otobüste Kalp Krizi Anında Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
3. Sayfa

Bursa'da Otobüste Kalp Krizi Anında Hayat Kurtarıldı

Bursa'da Otobüste Kalp Krizi Anında Hayat Kurtarıldı
29.01.2026 17:14
Bursa'da bir yolcu kalp krizi geçirdi, şoför ve sağlık görevlileri zamanında müdahale etti.

Bursa'da şehir içi halk otobüsünde kalp krizi geçiren bir yolcu, şoförün refleksi ve otobüste bulunan sağlık görevlilerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Şoförün eski ambulans şoförü olduğu, yolcular arasında sağlık görevlisi kişilerin de bulunduğu otobüste yaşananlar, "Otobüs ambulans gibiydi" dedirtti. Zamanla yarış ve o anlar ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 35/G numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sefer halindeki halk otobüsünde bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Muzaffer Sever, yolcularla birlikte ilk müdahaleyi yaptı. Otobüste bulunan ve sağlık görevlisi olduklarını belirten yolcular, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk yardım yaparak, Sever'e otobüsü acil servise sürmesini istedi. Hızlı bir kararla otobüs güzergahını değiştirerek, otobüsü Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendiren Sever, adeta zamanla yarıştı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan Sever, "Otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Arkaya döndüğümde bazı yolcuların sağlık görevlisi olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçirdiğini anlayınca vakit kaybetmeden rotayı değiştirip hastaneye sürdüm. Ben de eski ambulans şoförüyüm. Hemen rotayı değiştirip, hastaneye ulaştırdık" dedi.

Yaşanan olay, araç içi kamera görüntülerine anbean yansırken, şoförün hızlı refleksi ve zamanla yarıştığı anlar vatandaşlar tarafından tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

3. Sayfa Bursa'da Otobüste Kalp Krizi Anında Hayat Kurtarıldı

SON DAKİKA: Bursa'da Otobüste Kalp Krizi Anında Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
