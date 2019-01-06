Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, otomobilin refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, otomobilin refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre Aytekin idaresindeki 16 ADN 476 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Organize Sanayi Metro İstasyonu mevkisinde refüje ve yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, aracın motoru metrelerce fırlarken, tekerlekler ve süspansiyonlar çevreye savruldu.

Kazada sürücü Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin ağır yaralandı.

Emre Aytekin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Şükrü Aytekin, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Mudanya, Osmangazi, Bursa, Güncel
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