Bursa\'da Otomobil Yangını

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde seyir halindeki bir otomobilden duman çıktığını fark eden sürücüsü araçtan inerek uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA