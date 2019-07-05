Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ(57) hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ(57) hayatını kaybetti.
Olay İnegöl'ün Bursa- Ankara
karayolu üzeri Mesudiye
mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cuma pazarına gitmek için karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ (57)'a İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Suriye
uyruklu Abdurrahman Kaliyye(25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Sürücü emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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