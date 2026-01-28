Bursa'da Ramazan Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
Bursa'da Ramazan Denetimleri Sıklaştırıldı

Bursa\'da Ramazan Denetimleri Sıklaştırıldı
28.01.2026 10:49
Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi denetimleri artırdı, 1 milyon 100 bin TL ceza kesildi.

Bursa'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetimler sıklaştırıldı. Bursa'da Ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere yaklaşık 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından planlanan denetimler çerçevesinde Ramazan ayına sayılı günler kala Bursa'da, fırsatçılığı önlemek amacıyla toptancılarda ve marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, et ve et ürünleri olmak üzere tüm ürünlere yönelik denetimler artırıldı. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri özellikle; ürünlerde fiyat etiketinin olup olmadığına, raflardaki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğine, meyve ve sebze reyonlarında ise etiketlerle birlikte ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına bakarak Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulama üzerinden ürünleri sorguluyor. Bursa'da 1-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürün; fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışı mevzuatı kapsamında denetlenerek yaklaşık 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz, fahiş fiyat var mı kontrol ediyoruz. Fırınlarda ise yine ekmek fiyat tarife ve etiketlerinin bulunup bulunmadığına ve gramajlarına uyulup uyulmadığına bakıyoruz. Yine aynı şekilde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, restoran ve lokanta vb. işletmelerin giriş kapılarında ürün fiyat tarifelerinin/listelerinin olup-olmadığını, masalarda menünün bulundurulup bulundurulmadığını kontrol ediyoruz" dedi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, yapılan usulsüzler için idari para cezası uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Denetim esnasında İl Müdürlüğümüz personeli tarafından tutanak tanzim edilerek fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa-raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için İl Müdürlüğümüzce aykırılık başına 3 bin 973TL idari para cezası uygulanmaktadır. Diğer taraftan İl Müdürlüğümüzce piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemler, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetimlerimiz de gerçekleştirilmekte olup fiyatı fahiş olarak artan ürünlerin son 3 aylık alış faturaları ve satış fiyatlarını inceledikten sonra girdi maliyetlerinde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın veya girdi fiyatlarında bir artış olmamasına rağmen satış fiyatlarında bir artış söz konusuysa bunları da tespit ederek Bakanlığımızca oluşturulmuş olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gereği yapılmak üzere göndererek bir aykırılık olması halinde bunlara da Bakanlığımızca İdari Para Cezasının uygulanmasını sağlıyoruz. Bursa özelinde 1-27 Ocak 2026 tarihleri arasında bugün itibariyle yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürün denetlenmiş olup yaklaşık 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe ve haksızlığa mahal vermemek adına, yasal ticareti destekleyerek, ticareti zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimlerimiz bundan böyle de il genelinde devam edecektir." - BURSA

Kaynak: İHA

