Bursa\'da \'Sarallar\' Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

BURSA'da bir iş yerine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırının ardından 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Sarallar' organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı. Saldırı anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin aralık ve ocak aylarında kurşunlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, bölgedeki 300 saatlik güvenlik kamerası da incelemeye alındı. Saldırıların arkasında 'Sarallar' organize suç örgütünün olduğunu tespit edildi. 50 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alınan 14 şüpheli, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Bursa'da 3, İstanbul'da 11, İzmir, Mersin ve Aydın'da birer olmak üzere toplam 17 adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Öte yandan, saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüphelinin ateş ettiği anlar yer aldı. İkinci saldırıda ise saldırganın silahının tutukluk yaptığı, panikle kaçarken arkasına dönerek ateş etmeye devam ettiği görüldü.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Aynı iş yerine yönelik üçüncü saldırı hazırlığındayken yakalandıkları öğrenilen 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.