Bursa'da Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu
Bursa'da Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu

Bursa\'da Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu
03.01.2026 22:27
İnegöl’de şiddetli lodos nedeniyle iki sitede çatı uçtu, maddi hasar oluştu, can kaybı yok.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, iki ayrı sitede çatıların uçmasına neden oldu. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evler ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlk olay, Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sitesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatısı yerinden koparak yaklaşık 100 metre sürüklendi ve bitişikte bulunan Köykent Sitesi'nin bahçesine düştü. Uçan çatı, site bahçesindeki bazı araçlara zarar verirken, sitenin duvarında asılı kaldı. Olay nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Çatıdan kopan kiremitler de araçlara ve bazı dairelere zarar verdi.

Olay anında dışarıda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaşananları anlatan site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, "Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok" dedi.

İkinci olay ise Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin bloğuna ait çatı, rüzgarın etkisiyle sitenin bahçesine uçtu. Bu olayda da şans eseri yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

