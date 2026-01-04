Bursa'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa\'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
04.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar 242 olaya yol açarak ağaçlar ve çatılarda hasara neden oldu.

Bursa'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman 70 kilometre saat hıza kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar, aydınlatma direkleri ve çöp kutuları devrildi.

Çok sayıda çatının uçtuğu, pano ve afişlerin de zarar gördüğü kentte, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 2 gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle toplam 242 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Bu olayların 92'sinin çatı uçması, 12'sinin ağaç devrilmesi ve 134'ünün de tehlike arz eden durumlardan oluştuğu kaydedildi.

İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ ile koordinasyon sağlayarak risk oluşturan unsurlar, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ayrıca Merinos Parkı, Atatürk Kent Ormanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Reşat Oyal Kültürparkı geçici olarak yalnız tesislere giriş için açık tutulurken, Erdem Saker Botanik Parkı'nın da otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı tüm müzeler geçici olarak ziyarete kapatıldı, belediyeye ait sosyal tesisler de faaliyetlerine ara verdi.

Ayrıca Osmangazi Belediyesi ekipleri de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen çok sayıda ağaç için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Eskişehir’de Kumar Operasyonu Eskişehir'de Kumar Operasyonu
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Nereden nereye Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum’daydı, gitmedim Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 18:05:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.