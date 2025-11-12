Bursa'da Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
Bursa'da Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi Hayata Geçirildi

12.11.2025 15:46
Bursa Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerini azaltmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi'ni başlattı. Proje ile üreticilerin silaj materyalleri hijyenik bir şekilde paketlenerek ürün kaybı önlenecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetleri artan üreticiye destek olmak amacıyla "Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi"ni  hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Tepecik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi ile üretenin emeğine değer katacak yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Proje sayesinde üreticilerin silaj materyalleri paketlenirken, kayıp oranı da sıfıra indiriliyor. İşgücü gereksinimini de azaltan proje, çiftçinin gelir düzeyini artırırken alternatif gelir kaynağı da oluşturuyor. Çalışma, üreticiye yüzde 40 oranında gelir avantajı sağlıyor.

"Kentlerin geleceğini toprakta görüyoruz"

Silaj Paketleme Tesisi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çiftçiye yapılan hizmet, katkı ve destek; geleceğimize olan destektir. Bursa'da ilk olan ve Türkiye'de de ilkler arasında yer alan silaj paketleme desteğini önemsiyoruz. Aşı ve yem desteğini de sürdürüyoruz. Küçük aile işletmelerinin büyümesini istiyoruz. Kentlerin geleceğini toprakta görüyoruz. Çevreye verdiğimiz değer, toprağımıza verdiğimiz değerle eşittir. Projeyle, silajın paketlenerek hijyenik bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. Ayrıca ürün kaybını önlüyoruz. Her emeğin mutlaka karşılığını alması gerekir. Kazanan elbette Mustafakemalpaşa'daki ve Bursa'daki çiftçilerimiz olacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, toprağa atılan her tohumun hayvanların sağlıklı ve verimli beslenmelerine büyük bir katkı olduğuna vurgu yaparak, "Şimdi bu süreci destekleyecek Silaj Paketleme Tesisimizi açıyoruz. Üreten insan, güçlü insandır. Tesisi ilçemize kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tepecik Mahalle Muhtarı Mahmut Azar ise silaj paketleme desteğiyle üreticilerin gider anlamında rahat bir nefes aldığını belirterek desteklerinden dolayı Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bozbey tarafından çiftçilere paketlenmiş silajları teslim edildi.

Kaynak: ANKA

