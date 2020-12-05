Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında çift kale maç yaptılar - Son Dakika

Bursa'da bir grup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çift kale maç yapması dikkat çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasında çift kale mahalle maçı yaptı. Korona virüs vakalarının en çok görüldüğü Bursa'da tedbirlere uyulmaması endişeye sebep oldu. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde yeşil alanda toplanan kalabalık grup, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak futbol oynadığı görülüyor.

(İHA)