Bursa'da Starlink Uydu Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Starlink Uydu Gösterisi

07.01.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa semalarında SpaceX'e ait Starlink uyduları heyecanla görüntülendi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Bursa semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla geçiş yapan uydular, heyecan yarattı.

Orhaneli ve İnegöl ilçelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX'e ait uyduları net bir şekilde görüntüledi. Geçen aylarda da Türkiye'nin farklı şehirlerinde zaman zaman gökyüzünde gözlenen uyduların oluşturduğu manzara dikkat çekti. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara heyecan yaratırken, gökyüzünde tek sıra halinde ardı ardına ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülen uydular, daha sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Osman SAK-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Starlink, Spacex, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Starlink Uydu Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:31:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Starlink Uydu Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.