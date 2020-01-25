Bursa'da su kesintisi - Son Dakika
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Bursa'da su kesintisi

6 saat önce

Bursa'da merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin bazı mahalleleri ile Mudanya ve Gemlik gibi sahil bölgelerinde saat 24.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Bursa'da merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin bazı mahalleleri ile Mudanya ve Gemlik gibi sahil bölgelerinde saat 24.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.


Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi Ceylan Plaza önündeki ana isale hattında arıza meydana geldi. BUSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, arızaya anında müdahale edildiği belirtilerek, "Meydana gelen arıza nedeniyle Nilüfer ilçesinde Ahmet Yesevi, Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Osmangazi ilçesinde Geçit, Nilüferköy, Aksungur, Ahmet Bey, Mudanya ilçesinde Çağrışan, Bademli, Göynüklü, Aydınpınar, Mürsel, Hasköy, Ülküköy, Dedeköy, Güzelyalı'nın tamamı, Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke, Halitpaşa, Çepni, Akköy, İpekyayla, Yenimahalle, Ömer Bey, Işıklı, Yörükali ve Altıntaş, Gemlik ilçesinde Kurşunlu ve Gencali mahallelerinde saat 24.00'a kadar su kesinti yapılması planlanmaktadır. Arızanın giderilmesini müteakip söz konusu mahallelere su verilmeye başlanacaktır" denildi. - BURSA

Osmangazi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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