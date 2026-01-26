Bursa\'da Şüpheli Çanta Alarmı

Bursa'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba ihbarı üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki sinyalizasyon lambasının dibine bırakılan çanta, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları şüpheli çantayı inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde çantada herhangi bir patlayıcı maddeye olmadığı tespit edildi. Çantanın bir vatandaş tarafından unutulduğu belirlenirken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA