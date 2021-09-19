Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola çıktı. Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi. Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YARALI HALDE TELEFONLA KONUŞTU

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.