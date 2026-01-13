Bursa\'da Timsah Arena Kartpostallık Görüntülerle Beyaza Büründü

Bursa'da simge haline gelen mekanlar beyaza bürünürken, Timsah Arena Stadyumu'nun karla kaplı hali dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte Bursa'nın bir çok noktası beyaza büründü. Bursa'nın simgesi haline gelen Timsah Arena ismiyle bilinen Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, yeşille beyazın buluşmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sahanın içerisine yağan kar, çimlerin bakımı için açılan güneş panelleriyle bir kısmının erimesi dikkat çekti.

Bursa'da hava durumu 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. - BURSA