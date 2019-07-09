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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

33 dakika önce

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Kumla Armutlu yolu, Kumla Jandarma Rampası'nda meydana gelen ve 6 aracın birbirine girdiği kazada Vildan Mutlu isimli kadın hayatını kaybetti. Çok sayıda 112 acil yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibinin de müdahale ettiği kazada bazı vatandaşlar araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların da müdahale ettiği kazada yaralananlar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.
Kazazedelerin tedavisi sürerken, savcılık soruşturma başlattı.
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
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