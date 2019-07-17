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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

22 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliler Hakan K. ve Vedat K'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda 1,5 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:08 Kaynak: AA
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