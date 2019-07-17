Bursa'da uyuşturucu operasyonu
22 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:08 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliler Hakan K. ve Vedat K'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda 1,5 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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