Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası - Son Dakika

Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.
Karacabey'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutlarının görüntüsü ise ilgi çekti. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:21 Kaynak: DHA
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