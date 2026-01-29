Bursa'da Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci Sokak'taki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
