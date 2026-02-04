Bursa'da Yangın: Atölye Kül Oldu - Son Dakika
Bursa'da Yangın: Atölye Kül Oldu

04.02.2026 14:30
Bursa'da dekoratif köpük atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından yarım saatte söndürüldü.

BURSA'da dekoratif köpük üretimi yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında atölyenin birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 11'inci Yılmaz Sokak'ta dekoratif köpük üretimi yapılan 2 katlı atölyenin birinci katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar hemen tahliye edildi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağı yoğun duman kaplarken, alevler itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürüldü. Yangında atölyenin birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yıldırım, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Bursa, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
