Bursa'da Yangın: Suriye Uyruklu Aile Etkilendi

03.01.2026 22:39
Bursa'da odun sobasından çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, bina kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binada odun sobasından çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyürken, 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 1'inci Çay Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında çıktı. İddiaya göre, binada yaşayan Suriye uyruklu ailenin odun sobasını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, eşyaları tutuşturdu. Lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ilçenin bir çok noktasından görülürken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi saran yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, bina kullanılamaz hale getirdi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

