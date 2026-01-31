Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı

Bursa\'da Yayaya Otomobil Çarptı
31.01.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de park halindeki araçların arasından çıkan yayaya otomobil çarptı, yaralanma yok.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya otomobil çarptı.

Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Sürücünün yayayı fark edememesi sonucu yaşanan kazada yürekler ağıza geldi. Yayanın şans eseri herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi.

Kaza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Olayın ardından tarafların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer sürücüleri özellikle yerleşim yerlerinde park halindeki araçların bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmaları, yayaların ise kontrolsüz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:02:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.