Bursa'da Yol Verme Kavgası: Baltalı Saldırı - Son Dakika
Bursa'da Yol Verme Kavgası: Baltalı Saldırı

27.11.2025 16:29
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yol verme yüzünden tartıştığı diğer sürücünün aracına balta ile saldırdı.

Bursa'da 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, diğer sürücünün aracına baltayla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte yaşanan kavgalarda şiddet dozu artarken; Bursa'da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

YOL VERME KAVGASI ÇIKTI

İnegöl istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALTAYLA SALDIRDI

Hafif ticari aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, kavga ettiği kişinin aracına balta ile saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif ticari araçta hasar oluşurken, taraflar şikayet olmadı.

Kaynak: DHA

