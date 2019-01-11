Bursa
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Bursa Orhangazi
Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 14 iş adamı adliyeye getirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, 17/25 Aralık
sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları öne sürülen 14 iş adamının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M, H.Y. ve S.K. adliyeye sevk edildi.