Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Fetö/pdy Soruşturması

Bursa'daki Fetö/pdy Soruşturması

1 saat önce

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 14 iş adamı adliyeye getirildi.

Bursa'daki Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 14 iş adamı adliyeye getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları öne sürülen 14 iş adamının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M, H.Y. ve S.K. adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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