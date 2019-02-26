Bursa Ferhat Pişmaf Kredi Değerlendirmelerinde Yapı Ruhsatı Aranmıyor
1 saat önce
Bursa'da Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda yatırımcılarla bir araya gelen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını belirtti.
Bursa
'da Ziraat Bankası
tarafından düzenlenen 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda yatırımcılarla bir araya gelen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf
kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını belirtti.
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Kültür Merkezi'nde Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 'Sercılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Pişmaf kredi değerlendirmesinde yapı ruhsatı aramadıklarını ifade ederek Bu yeni bir uygulama değil, köyler mahalle olduğu için belediye mücavir alanına girdi ve ruhsata tabii oldu, daha önceleri ruhsat vermeden işini halleden yatırımcılardan şimdi ruhsat isteniyor biz de bu karışıklığı önlemek için böyle bir uygulama başlattık. şeklinde konuştu.
Jeotermal enerjiyi seracılıkta kullanımını yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Ferhat Pişmaf, Jeotermal enerjiyle ısınan, jeotermal enerji kullanan yerlerde bu enerjinin seradaki kullanımını etkinleştirmek istiyoruz, bu amaçla da Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması devam ediyor. 'Jeotermal Sera Organize Bölgeleri' şeklinde. Çünkü jeotermali yukarı çıkarmak ve kullandıktan sonra toprağa geri vermekle ilgili yatırım kamu eliyle yapılabilirse bireysel yatırımcının maliyeti aşağı düşer dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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