Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bursa'da sahne aldı.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser alanının kapısında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.
Alana giremeyen vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.
Tilbe, "Delikanlım", "Çabuk Olalım Aşkım", "Vazgeçtim" şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Konser sonunda Tilbe ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberi: Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi - Son Dakika