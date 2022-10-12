Bursa gündem haberi: Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa gündem haberi: Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi

12.10.2022 00:12

Bursa gündem haberine göre Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bursa'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bursa'da sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser alanının kapısında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.

Alana giremeyen vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

Tilbe, "Delikanlım", "Çabuk Olalım Aşkım", "Vazgeçtim" şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Tilbe ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

YORUMLAR
500
Bursa gündem haberleri: Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu Bursa gündem haberleri: Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kaynak: AA

Yıldız Tilbe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberi: Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 07:16:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa gündem haberi: Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement