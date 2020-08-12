BURSA İnegöl'ün Kuzey Doğu İmar Sınırı yollarla çiziliyor - Son Dakika

İnegöl'ün Kuzey Doğu İmar Sınırı yollarla çiziliyor

BURSA'da İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahallede İnegöl'ün yeni yerleşim bölgelerinin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Orta vadede açılacak 8 kilometrelik yol, aynı zamanda şehrin Kuzey Doğu İmar sınırı hattını oluşturacak.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt'ta yeni yapılaşmanın yoğun olduğu Yeni Mahalle'nin Hamzabey istikametine bakan bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Hayat Sokak ve civarında 5 sokakta 800 metre uzunluğunda yol açılması için ekipler hummalı şekilde çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK HİZMETLER

7200 m3 kazı ve 8 bin m3 dolgu yapılacak çalışmayla 800 metre uzunluğunda yeni yol açılacak alanda inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Taban, 'Bugün Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokaktayız. Yol yapım çalışmalarını inceliyoruz. Çok kıymetli meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber mahallelerimizin eksiklerini giderme adına planlamalarımız dahilinde gerek altyapı gerek üst yapı noktasında ne kadar eksiğimiz varsa bunları bir bir vadettiğimiz gibi gideriyoruz. Aslında bu çalışmaların insanın olduğu yerde, insana değer vererek, insana yatırım yaparak onların oradaki konforunu, estetiğini, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar olduğunu ifade edebiliriz' dedi.

ORTA VADEDE 8 KM YOL AÇILACAK

Açılan yolların şehrin kuzey doğu hattında imar sınırını belirleyen yollar olduğuna da vurgu yapan Taban, şöyle devam etti: 'Burada arkadaşlarımız 5 sokakta yol yapım çalışmasını başlattılar. İlk etapta 800 metre civarında çalışma olacak. Burada orta vadede yaklaşık 8 kilometre gibi bir yol yapımı gerçekleştirilecek. Biz şuanda öncelikli olarak açılması gereken ve şehrimizin imar hattının son noktası olarak bilinen noktadayız. Buraları güzel şekilde yollarını açarak, alt zemini oluşturarak beraberinde de kademe kademe asfalt serim noktasına getirerek buradaki yaşamın kalite ve konforunu arttırmak istiyoruz. Burada arkadaşlarımız iş makinalarıyla, gerekli insan kaynağıyla çalışmaları yürütüyorlar. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.?