Bursa Kültür Vakfı 2026 Festivallerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Kültür Vakfı 2026 Festivallerini Açıkladı

11.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BKSTV genel kurulunda 2026 festivalleri ve 2025 raporları kabul edildi, yeni yönetim belirlendi.

(BURSA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın (BKSTV) olağan genel kurul toplantısında 2025 yılı faaliyet ve mali raporları kabul edilirken, 2026 festival takvimi de açıklandı.

BKSTV olağan genel kurul toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Kaplan, vakıf çalışmalarının kurumsal bir anlayışla sürdürüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür ederken, yeni yönetime de başarılar diledi.

Genel Kurul'da konuşan BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, festivallerin her yıl içerik, etki alanı ve uluslararası görünürlük açısından güçlendirilerek sürdürüldüğünü dile getirdi. Festivalleri, değeri her yıl artan kültürel markalar olarak ele aldıklarını vurgulayan Soysal, organizasyonların yeni iş birlikleri, disiplinler arası programlar ve atölye çalışmalarıyla zenginleştirileceğini söyledi.

Toplantıda BKSTV'nin 2026 yılı festival programı da açıklandı. Takvime göre 29. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 15–24 Mayıs 2026'da, 64. Uluslararası Bursa Festivali'nin 12 Haziran–6 Temmuz 2026'da, 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın 7–12 Temmuz 2026'da, 22. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin 18–27 Eylül 2026'da yapılması planlandı.

Ayrıca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Afife Tiyatro Günleri'nin düzenleneceği açıklandı. Afife Jale Tiyatro Ödülü kazanmış oyunların mart ayı boyunca Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağı bildirildi.

Genel Kurul'da 2025 yılına ait faaliyet ve mali raporlar kabul edildi. Vakıf üyeliğine teklif edilen 18 adayın üyelikleri de onaylandı. Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yeşim Uncu seçilirken, Güven Göğebakan, Dilek Çelebi, Gülçin Güler, Eralp Atabek, Feray Uzunçayır ve Emre Feza Soysal yönetim kurulunda yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Kültür Vakfı 2026 Festivallerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:03:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Kültür Vakfı 2026 Festivallerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.