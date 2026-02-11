Bursa Kültür Vakfı 2026 Festivallerini Açıkladı

(BURSA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın (BKSTV) olağan genel kurul toplantısında 2025 yılı faaliyet ve mali raporları kabul edilirken, 2026 festival takvimi de açıklandı.

BKSTV olağan genel kurul toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Kaplan, vakıf çalışmalarının kurumsal bir anlayışla sürdürüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür ederken, yeni yönetime de başarılar diledi.

Genel Kurul'da konuşan BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, festivallerin her yıl içerik, etki alanı ve uluslararası görünürlük açısından güçlendirilerek sürdürüldüğünü dile getirdi. Festivalleri, değeri her yıl artan kültürel markalar olarak ele aldıklarını vurgulayan Soysal, organizasyonların yeni iş birlikleri, disiplinler arası programlar ve atölye çalışmalarıyla zenginleştirileceğini söyledi.

Toplantıda BKSTV'nin 2026 yılı festival programı da açıklandı. Takvime göre 29. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 15–24 Mayıs 2026'da, 64. Uluslararası Bursa Festivali'nin 12 Haziran–6 Temmuz 2026'da, 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın 7–12 Temmuz 2026'da, 22. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin 18–27 Eylül 2026'da yapılması planlandı.

Ayrıca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Afife Tiyatro Günleri'nin düzenleneceği açıklandı. Afife Jale Tiyatro Ödülü kazanmış oyunların mart ayı boyunca Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağı bildirildi.

Genel Kurul'da 2025 yılına ait faaliyet ve mali raporlar kabul edildi. Vakıf üyeliğine teklif edilen 18 adayın üyelikleri de onaylandı. Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yeşim Uncu seçilirken, Güven Göğebakan, Dilek Çelebi, Gülçin Güler, Eralp Atabek, Feray Uzunçayır ve Emre Feza Soysal yönetim kurulunda yer aldı.