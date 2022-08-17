Olay, saat 14.00 sıralarında Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli aile, su ısıtmak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı. Bu sırada bahçede oyun oynanan Sene M., dengesini kaybedip, ateşin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu - Son Dakika

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