İznik- Orhangazi kara yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde dün akşam Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet ile Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon çarpışmıştı. Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirmiş, sürücü Ersel E'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ersel E. ile kamyon sürücüsü Kağan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.