Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

28.09.2022 20:50
Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ersel E. ile kamyon sürücüsü Kağan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

İznik- Orhangazi kara yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde dün akşam Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet ile Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon çarpışmıştı. Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirmiş, sürücü Ersel E'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

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'Medeniyetlerin beşiği' İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor 'Medeniyetlerin beşiği' İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika
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