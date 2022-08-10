Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü - Son Dakika
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Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü

10.08.2022 15:45
Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü

BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför Mehmet Nuri Çalışki (29) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför Mehmet Nuri Çalışki (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehir- İznik kara yolunda meydana geldi. Mehmet Nuri Çalışki'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, yoldan çıkıp ağaçlık alana girerek devrildi. Kazada, araçtan fırlayan Çalışki, yaşamını yitirdi. Mehmet Nuri Çalışki'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yola dökülen çimentonun itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.


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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri, Yenişehir, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü - Son Dakika
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