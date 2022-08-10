Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü

10.08.2022 14:07

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Çalışki (29) idaresindeki 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, İznik- Yenişehir kara yolunun Derbent Mahallesi mevkisinde ağaçlık alana devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kamyondan savrulan sürücünün öldüğünü belirledi.

Çalışki'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YORUMLAR
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Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü Bursa'da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü Bursa'da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü
Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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