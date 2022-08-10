2. kez hamile olan Fahriye evi mi terk etti? Burak'tan jet yanıt geldi

Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.